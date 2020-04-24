Altın hala güvenli liman mı? Altın yükselmeye devam eder mi? Faruk Erdem yanıtladı

24.04.2020 13:16

Yeni tip koronavirüs dünyada etkisini gösterirken ekonomik olarak da kendisini hissettiriyor. Altın fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Altın hala güvenli liman mı? Altın yükselmeye devam eder mi? sorularını yanıtladı. Peki 24 Nisan Cuma günü altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte en güncel veriler...

Yeni tip koronavirüs dünyada etkisini gösterirken ekonomik olarak da kendisini hissettiriyor. Altın fiyatları her geçen ün yükselmeye devam ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altının yatırım için güvenli bir liman olduğunu ifade etti ve yıl sonunda gram altın fiyatının 400 liraya yaklaşacağını söyledi.

Peki 24 Nisan Cuma günü altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte en güncel veriler...