Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimleden flaş altın tahmini!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs döneminde yatırımcılarına en çok kazandıranlardan biri de altın oldu. Güvenli liman olarak adlandırılan altın koronavirüs sürecinde rekor üstüne rekor kırdı. Sosyolojik durumlara bağlı olarak değişen altın fiyatları ABD seçimleri ve koronavirüs aşısı haberlerinin etkisiyle düşüş yaşadı. Ons altın ve gram altın zirve seviyelerinden yüzde 15’i aşan kayıp yaşadı. Peki altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimler A Para’da altın fiyatlarını yorumladı.

Son dakika haberi… Ons altın fiyatları Ağustos ayında 2075 dolar ile tarihi zirvesini görmesinin ardından düşüş trendi içerisine girdi. Özellikle ABD seçimlerindeki belirsizliğin dağılması ve hemen akabinde gelen koronavirüs aşısı haberleri altın fiyatları için yönü belirleyen temel etmen oldu.

Ons altındaki düşüş trendine rağmen dolar kurundaki yükseliş hareketinden destek bulan gram altın, 540 lira ile tarihi zirvesini gördü. Hem koronavirüs aşısı haberleri hem de ekonomide yeni dönem söylemleri ve adımlarıyla dolar/TL'de yaşanan geri çekilme ile gram altında ibre tersine döndü.

Ons altında fiyatları için 1800 dolar, gram altın fiyatları ise 450 lira bandı önemli psikolojik destek olarak gösteriliyor.

"Altın fiyatları açısından geri çekilme aşı haberleriyle devam eder mi? Biraz daha temkinli mi kalmak lazım altın tarafında?" sorusunu A Para'da Meksa Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Figen Özsavcı Gümülcineli yanıtladı.

"1800 DOLAR SEVİYESİ ALTINDA HİKAYE DEĞİŞİR"

Altın fiyatlarında iyi bir düzeltme olduğunu ifade eden Gümülcineli, "Benim baktığım ons altında 1800 seviyesi. Şu ana kadar ki görüntü altında düzeltme olduğu. Ama mesela 1800 dolar seviyesi altında hikaye değişir. Buraların da aşağı kırılması için farklı bir haber akışına ihtiyaç var. Daha hızlı aşılama yapılacağı. Salgınla ilgili çok çok pozitif haber akışı gibi vs…" dedi.

GRAM ALTIN FİYATLARI HEM DOLAR KURU HEM DE ONS TARAFIYLA YÖN BULUYOR

Gram altında pozisyon alanların hem dolara karşı hem de ons altına karşı pozisyon aldığını belirten uzman isim, "Dolayısıyla gram altında hem dolar/TL sizi ilgilendiriyor hem ons altının hareketi. Son bir iki haftadır hem dolar/TL hem ons altın düşüyor" dedi.

"GRAM ALTIN FİYATLARI 450 LİRANIN DAHA AŞAĞILARINI GÖREBİLİR"

Gram altın fiyatları için takip edilmesi gerek seviyenin 450 lira düzeyi olduğunu vurgulayan Gümülcineli, "Ons altında 1800'lü seviyelerin korunma ihtimalini yüksek görünüyorum. Ama gram altında işin içinde dolar da olduğu için 450 TL seviyelerinin korunma ihtimalini yüksek görmüyorum. Dolar kuru geri çekilirse eğer gram altın fiyatları 450 liranın daha aşağılarını görebilir" dedi.

"ALTINDA AŞAĞI YÖNLÜ BİR HAREKET BEKLEMEK DAHA DOĞRU"

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da yayına katılarak, altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Erbaş, destek paketlerinin altın için yukarı yönlü tepkiler yaratabileceğini ifade ederek, "Ancak altında aşağı yönlü bir hareket beklemek daha doğru. Altının onsunda 2075 zirvesinin uzun bir süre zirve olarak alma ihtimali yüksek" dedi.

"KISA VADEDE YÜKSELİŞ TRENDİ KIRILDI"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altının kısa vadede yükselen trendinin kırıldığını ifade ederek, "Para risksiz varlıklardan çıkarak riskli varlıklara yöneliyor" dedi.

"1800 DOLARIN AŞAĞISINDAKİ FİYATLAMALARI GÖREBİLİRİZ"

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü A Para'da yayına katılarak, emtia piyasaları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Coşar, aşı umutlarının altın fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini ifade ederek, "Ons altında 1800'lü doların aşağısındaki fiyatlamaları görebiliriz" dedi.

"ALTINDA 2300 DOLAR ÜZERİ BEKLENTİLER KIRILDI"

İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu A Para'da yayına katılarak altın fiyatları konusunda öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi. Mutlu, altın fiyatlarında 2300 dolar ve daha üzeri beklentilerin kırıldığını ifade ederek, "Dünyanın en büyük fiziki altın fonlarından biri son 1 haftada 35 tonluk bir satış yaptı" dedi.