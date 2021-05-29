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Altın fiyatları uçuşa geçti! Uzmanlar uyardı: "Altının gramı 600 lira seviyesini görebilir"

Altın fiyatları uçuşa geçti! Uzmanlar uyardı:
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Altın fiyatları uçuşa geçti!...
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Hem küresel piyasalarda hem iç piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan yükseliş büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıları şaşırtıyor. Gram altın 525 TL'ye ulaşarak zirveyi gördü. Küresel piyasalarda ise ons altın fiyatları 1900 kritik direncini kırdı. Altın fiyatlarının son 7 ayın en üst seviyesinde olduğunu söyleyen Integral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, A Para’da canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gürbüz, “Ons altında düşüşler alım fırsatı” dedi. Öte yandan Gürbüz uzun vadeli yatırım planları yapanlar için önümüzdeki 1 yıl içerisinde altının gram fiyatının 600 lira seviyelerini görebileceğini iddia etti. İşte altın yatırımcılarının dikkatini çekecek o açıklamalar...



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