Baş döndürecek gram altından ters köşe! Altın fiyatları makas atıp uçuşa geçti! Uzmanlar uyardı: Haziran başı en az...

Ülkemizde ve dünyada pek çok kişi güvenli ve çok riski olmayan bir yatırımcı aracı olarak altını görüyor. Bu nedenle fiyatlarda yaşanan yeni değişimler pek çok kişi tarafından anbean takip ediliyor. Bu hafta fiyatların hem iç hem de küresel piyasalarda aşırı derecede yükselmesi şaşkınlık yarattı. Altının ons fiyatı 1,900 doların altına geriledikten sonra, 1,890 - 1,900 dolar aralığında yatay hareket etmeye başladı. Uzmanlar isimler altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaparak fiyatların gelecek ay nasıl olacağına dair tek tek değerlendirmede bulundular.