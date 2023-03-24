RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Ekonomi Videoları AK Parti açıkladı: Bayram ikramiyesi 2 bin TL

AK Parti açıkladı: Bayram ikramiyesi 2 bin TL

AK Parti açıkladı: Bayram ikramiyesi 2 bin TL
24.03.2023 15:48 - Son Güncelleme: 24.03.2023 15:50

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 04:41
Emekli ikramiyesi ne kadar...
Ekonomi 02:37
Gram altında yükseliş sürer...
Ekonomi 01:53
Ramazan öncesi et fiyatları...
Ekonomi 01:21
Ramazan pidesinin fiyatı belli...
Ekonomi 01:53
Hangi banka ne kadar kredi ve...
Ekonomi 02:29
Kentsel dönüşüme yeni destek...
Ekonomi 07:22
EYT’liye kıdem desteği
Ekonomi 01:22
Araç sahipleri dikkat!...
Ekonomi 00:41
Geçici işçiler dikkat! Bakan...
Ekonomi 01:50
EYT'linin maaşı nasıl...
Ekonomi 04:44
ABD'de bankalar iflas etti...
Ekonomi 01:38
Borç yapılandırma paketi...

Başkan Erdoğan'ın emeklilere en az 7 bin 500 lira maaş müjdesi haftaya Meclis'e taşınacak. Zamlı maaşların ve ikramiyelerin bayram öncesinde de emeklilere ödenmesi planlanıyor. Gelen son dakika haberine göre emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekliye zam düzenlemesine ilişkin teklifi TBMM'ye sundu. Elitaş açıklamasında "Bugün kanun teklifini veriyoruz. Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiririz" ifadelerini kullandı. Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltileceğini açıkladı.

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA