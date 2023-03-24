AK Parti açıkladı: Bayram ikramiyesi 2 bin TL

Başkan Erdoğan'ın emeklilere en az 7 bin 500 lira maaş müjdesi haftaya Meclis'e taşınacak. Zamlı maaşların ve ikramiyelerin bayram öncesinde de emeklilere ödenmesi planlanıyor. Gelen son dakika haberine göre emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekliye zam düzenlemesine ilişkin teklifi TBMM'ye sundu. Elitaş açıklamasında "Bugün kanun teklifini veriyoruz. Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiririz" ifadelerini kullandı. Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltileceğini açıkladı.