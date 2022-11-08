Aile destek programı ne zaman yatacak? Kasım ayı zamlı aile destek ödemeleri tarihi belli oldu! e-Devlet sorgulama!

Aile destek ödemeleri kasım ayıyla birlikte sık sık sorgulanmaya başlandı. Aile destek ödemlerinde geçtiğimiz aylarda düzenlemeler yapıldı ve ödemeler 850-1250 TL arası verilmeye başlanacak. Peki, 7-11 Kasım Aile Destek ödemeleri YATTI MI? Kasım ayı zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile destek ödemlerinde geçtiğimiz aylarda düzenlemeler yapıldı ve Aile Destek Programı ödemeleri hane başına aylık 850-1250 TL arasında yer alıyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Paketi kasım ayı ödemelerinin tarihi henüz belli olmadı. Kasım ayı ödemeleri ile ilgili açıklama geldiği zaman habere eklenecek.

AİLE DESTEK PAKETİNE KİMLER BAŞVURAMAZ?

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,



Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.