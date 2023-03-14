ABD'de bankalar iflas etti kuyruklar 2001 Türkiye tablosunu hatırlattı

ABD'nin 16'ncı büyük bankası SVB'nin ardından New York merkezli Signature Bank da battı ve kayyum atandı. Bu arada SVB'de yaşanan çöküşün ardından ABD'liler sorunun diğer bankalara yayılmasından endişe ediyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bankanın Santa Clara kentindeki genel merkezine gelerek paralarını çekebilmek için bekledi.

California'daki First Republic Bank şubesinin önünde parasını çekmek isteyen müşteriler uzun kuyruklar oluşturdu. Bankanın hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 65 değer kaybı ile işlem gördü. Önceki kapanışta da yüzde 14.79'luk bir düşüş yaşamıştı.

Fed'in faiz artırımı politikasının yumuşayacağı beklentisi ile hareket eden borsalar geçtiğimiz haftalarda ekonomide ısınma sinyalleri ile 25 yerine yeni bir 50 baz puanlık artışa hazırlanıyordu.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz haftaki açıklamalarında Fed'in 22 Mart faiz kararında 0.5 puanlık nispeten büyük bir artışa işaret ediyordu.

Ancak Fed'in son üç gündeki gelişmeler üzerine faiz oranları konusundaki şahin duruşunu geçici olarak yumuşatabileceği belirtiliyor.Çünkü artan faiz oranları ve buna bağlı olarak sabit getirili fiyatlandırmadaki zarar, bankaların bilançoları üzerinde baskı oluşturuyor.Düşük riskli olarak algılanan sabit getirili varlıklar, Fed'in faiz oranlarını çok düşük seviyelerden agresif bir şekilde artırmasıyla, geçen yıl boyunca aşırı değer kaybı yaşattı.Amerika'da ortaya çıkan görüntüler, Türkiye'de yaşanan 2001 krizini hatırlattı. Söz konusu kriz sonucu 24 banka batmıştı.

Benzer kuyruklar o tarihlerde TAKVİM Gazetesi'nin manşetlerine de yansımıştı. Kuyruk ve ekonomi politikasının vatandaşı getirdiği durumu anlatan 18 Mart 2001 tarihli TAKVİM Gazetesi "N'OLUR KURTARMA!" manşetiyle Adana'daki bir kazada yaşananları kapağına taşıdı. Haberde, "Ekonomik politikamız gibi kurtarma operasyonu" başlıklarına yer verildi.

TAKVİM Gazetesi 5 Nisan 2001'de günü "DİKKAT! ESNAF PATLADI BORÇ İNTİHARLARI ÇOĞALIYOR BU GİDİŞ İYİ DEĞİL" başlığıyla Ecevit'e kasa fırlatan bir esnafı manşetine taşıdı. Haberde, "Dolar borcu yüzünden iflas eden çaycı Ahmet, Başbakanlık'tan çıkan Ecevit'e yazar kasa fırlattı. Ecevit ve Özkan şaşırdı. Ahmet, gözaltında." ifadeleri yer alırken gözaltına alınan esnafın, "Sayın Ecevit bu yazar kasa artık işime yaramıyor!" sözlerine yer verildi.



Yine 5 Nisan 2001'de gazetede yer alan haberlerde, "Ankara'nın taşına, esnafıngözyaşına bak!" , "Benzine zam isyanı" , "Tahtakale ayaklandı" , "Toplu intihar yaşanabilir" başlıklarına yer verildi.

Ekonomi sayfasında krizin nasıl geldiği analizine yer verilirken, "KRİZ BAĞIRA BAĞIRA GELDİ" başlığına yer verildi.