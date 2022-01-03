65 yaş aylığı 2022 ne kadar oldu? Yeni evde bakım desteği, engelli aylığı ve yaşlılık maaşı kaç TL?

2021 Aralık ayı enflasyonu açıklandı! TÜİK verilerinin ardından emekli ve memur zammının yanı sıra, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım desteği ve çocuk aylığı zammı da belli oldu. Vatandaşlar arama motorlarından; 65 yaş aylığı 2022 ne kadar oldu? Evde bakım desteği 2022 ne kadar oldu? Engelli aylığı 2022 kaç TL oldu? Yaşlılık maaşı kaç lira oldu? sorularını aratmaya başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayında yeni zamlı maaşları ayrıntılı olarak aktardı. İşte tek tek 2022 yılı sosyal yardım ödemeleri yeni zamlı maaş rakamları...