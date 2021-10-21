Haberler Ekonomi Videoları 3600 ek gösterge ile çifte kazanç! Polis, şef, memur, ve bilgisayar işletmeni gibi mesleklerin maaş artışı ne kadar olacak?

3600 ek gösterge ile çifte kazanç! Polis, şef, memur, ve bilgisayar işletmeni gibi mesleklerin maaş artışı ne kadar olacak?

3600 ek gösterge ile çifte kazanç! Polis, şef, memur, ve bilgisayar işletmeni gibi mesleklerin maaş artışı ne kadar olacak?
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3600 ek gösterge ile ilgili detaylar netlik kazandıkça sevindirici haberler de gelmeye devam ediyor. 3600 ek gösterge sonucunda emekliler çifte kazanç yaşayacak. Peki polis, şef, memur, ve bilgisayar işletmeni gibi mesleklerin maaş artışı ne kadar olacak?İkramiyeler nasıl değişecek? Sözleşmeli personeller kadroya geçirilecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Ekonomi Videoları

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge artışıyla ilgili hazırlıklar devam ediyor.

Önümüzdeki ay toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) gündemlerinden birisi de ek gösterge çalışmaları olacak.

Çalışmaların 2022 yılı sonuna doğru bitirilmesi öngörülüyor.

Bu çalışma ile birlikte 657 sayılı yasanın ekli cetvelinde belirtilen ek gösterge rakamları arasındaki dengesizlik tamamen ortadan kalkacak.

KAPSAM MERAK KONUSU

Daha önce 4 meslek için bir çalışma yapılmıştı.

Çalışmalar tamamlandığında hem kapsam belli olacak hem de statüye göre mi yoksa eğitim durumuna göre mi artış yapılacağı açıklığa kavuşacak.

Ek gösterge artışının maddi boyutu da olacak. Memurların hem ikramiyeleri hem de emekli maaşları yükselecek.

İkramiye artışı 38 bin lirayı bulacak. Emekli aylığı ortalama bin lira artacak.

BU MESLEKLER MASADA
Masada çalışmaları süren bazı mesleklerle ilgili gelişmeler şöyle:

ŞUBE müdürü (1/4) olarak çalışanların ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak.

GENEL müdür yardımcısının ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar yükselecek.

DAİRE başkanlarının ek göstergesinin 4800 olması öngörülüyor.

ŞEF, memur, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama işletmeni gibi diğer unvanlarda da ek gösterge düzenlemesi yapılacak.

MESLEĞE yarışma ve yeterlik sınavıyla girilen kariyer mesleklerinin ek göstergeleri de yükselecek.

POLİS memurlarının yanı sıra emniyet müdürlerinin, emniyet amirlerinin, komiserlerin, baş komiserlerin ek göstergeleri de masaya yatırılacak.

ÜNİVERSİTELERİN genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, fakülte sekreterleri ile diğer personel de ek gösterge artışında gündeme gelecek.

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