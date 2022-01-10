Haberler Ekonomi Videoları 25 yıl evli kalan yaşadı! Hiç sigortası olmayana da emeklilik hakkı! İşte SGK’ya emeklilik fırsatı için başvuru şartları…

25 yıl evli kalan yaşadı! Hiç sigortası olmayana da emeklilik hakkı! İşte SGK’ya emeklilik fırsatı için başvuru şartları…

25 yıl evli kalan yaşadı! Hiç sigortası olmayana da emeklilik hakkı! İşte SGK’ya emeklilik fırsatı için başvuru şartları…
10.01.2022 13:58

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:14
"Sigara kavgası" meydan...
Ana Sayfa 01:09
23 yaşındaki genç kızın...
Ana Sayfa 05:54
Kazakistan'da son durum ne?
Ana Sayfa 00:26
Engelli vatandaşa polisten...
Ana Sayfa 00:41
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Ana Sayfa 00:35
Pilot son anda kurtarıldı!...
Ana Sayfa 00:22
Canlı yayın açıp uyuşturucu...
Ana Sayfa 00:12
ODA TV'nin Atatürk...
Ana Sayfa 01:49
Gaziosmanpaşa'da feci kaza
Ana Sayfa 01:16
İstanbul'da trafik çilesi...
Ana Sayfa 01:41
Dolandırıcılık şüphelisi adam...
Ana Sayfa 02:09
PKK’ya bir darbe daha: 2...

Evlilik konusu çalışan vatandaşların gündeminden düşmeyenler arasında yer aldı. Erken yaşta evlenmemiş ve hiç sigortalı bir işte çalışmamış olanlar için de emeklilik müjdesi oldukça heyecanlandırdı. Devletten aile kurumunu evlilikleri destekleyen adımlar gelmeye devam ediyor ve uzun yıllar evli kalanlar yaşadı, 25 yıl evli olanlara ev hanımı olsa da emeklilik hakkı tanınıyor. Peki SGK'ya emeklilik fırsatı için başvuru şartları nelerdir? Her evli çift bu haktan yararlanabiliyor mu? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar!

Ekonomi Videoları

Emekli olabilmek her çalışanın hayali, ev hanımları da bu haktan yararlanma fırsatını elde ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 25 yıl evliliğini sürdürenlere daha önce çalışıp çalışmadığına sigortası olup olmadığına bakmaksızın emeklilik hakkı tanıyor. Gündemde yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor ve SGK'ya 25 yıl evli kalanların emeklilik fırsatı için başvuru şartlarının neler olduğu merak ediliyor. İşte konuya dair tüm bilgiler!

emeklilik müjdesi geldi! Tek bir dilekçeyle maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu

SON DAKİKA