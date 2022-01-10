25 yıl evli kalan yaşadı! Hiç sigortası olmayana da emeklilik hakkı! İşte SGK’ya emeklilik fırsatı için başvuru şartları…

Evlilik konusu çalışan vatandaşların gündeminden düşmeyenler arasında yer aldı. Erken yaşta evlenmemiş ve hiç sigortalı bir işte çalışmamış olanlar için de emeklilik müjdesi oldukça heyecanlandırdı. Devletten aile kurumunu evlilikleri destekleyen adımlar gelmeye devam ediyor ve uzun yıllar evli kalanlar yaşadı, 25 yıl evli olanlara ev hanımı olsa da emeklilik hakkı tanınıyor. Peki SGK'ya emeklilik fırsatı için başvuru şartları nelerdir? Her evli çift bu haktan yararlanabiliyor mu? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar!