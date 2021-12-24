Haberler Ekonomi Videoları 24 Aralık EPGİS açıkladı! LPG ve motorinde indirim! Petrol Ofisi, Opet, BP, Shell Otogaz (LPG) ve motorin litre fiyatı kaç TL?

24 Aralık EPGİS açıkladı! LPG ve motorinde indirim! Petrol Ofisi, Opet, BP, Shell Otogaz (LPG) ve motorin litre fiyatı kaç TL?

24 Aralık EPGİS açıkladı! LPG ve motorinde indirim! Petrol Ofisi, Opet, BP, Shell Otogaz (LPG) ve motorin litre fiyatı kaç TL?
24.12.2021 21:37

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Gelen son dakika haberine göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinde 41 kuruş, motorinde 46 kuruş, LPG'de 1,72 TL indirime gidildiğini duyurdu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaza 72, motorine ise 5 kuruş indirim geldi. Petrol Ofisi, Opet, BP, Shell Otogaz (LPG) ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorin ve LPG indirim haberini son dakika açıkladı.

LPG FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 25/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG'de 72, Motorinde 5 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinde 40 kuruş, LPG'de ise 1 lira ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacak.

Benzine gelecek 41 kuruşluk indirimin tamamı ise ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak. Böylece benzinde 49 kuruşluk daha ÖTV marjı kaldı. Bunun üzerinde yapılacak indirimler pompaya yansıyacak.

İndirimlerin ardından LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8,75 liradan 8,03 liraya, İstanbul'da ortalama 8,70 liradan 7,98 liraya ve İzmir'de 8,58 liradan 7,86 liraya inecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan 11,48 liraya, İstanbul'da ortalama 11,47 liradan 11,42 liraya ve İzmir'de 11,55 liradan 11,50 liraya düşecek.

Akaryakıt fiyatlarında 2018 mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

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