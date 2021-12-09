2022 asgari ücret toplantı sonucu açıklandı mı? Asgari ücret 4. toplantı yapılacak mı, ne zaman 2021?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI OLACAK MI?

Asgari ücret 4. toplantı tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Toplantı ile ilgili açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

2022 ASGARİ ÜCRET TOPLANTI SONUCU NE?

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor.

TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900'ün altına düşmez diyor. Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat "İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var. Görüşmeler devam edecek" diye konuştu.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "3100 TL gibi bir teklifimiz söz konusu değil. Orta yolu bulacağız. Asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceği ortada" dedi.

"RAKAM ÖNERİSİ OLMADI"



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Biz üçlü saç ayağının en önemli temsilcisi olarak ülke geleceği için önemli kararlar vermeye çalışıyoruz. Komisyonda yapılan toplantıda rakam önerisi olmadı. Bu sene kuvvetli bir veri analizi işletmelerden alınan görüşler var. Tabi bazen bizlere düşük gelen yüksek gelen farklı rakamlar zikrediliyor.



Bu rakamları çözmede devletimizin işverenlere yapacağı teşvik ve çalışanlara yapılacak vergi indirimlerinin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu destekleri alabilirsek biz üçlü imzayı alabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

ÜÇ KONUDA MUTABAKAT

Koç, ayrıca şunları kaydetti: Üç konuda mutabakata vardık. Birincisi SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. İkincisi ise, ilk günden bu yana dile getirdiğimiz birinci vergi diliminin bürüt asgari ücret seviyesine çekilmesi. Üçüncüsü ise, asgari ücret desteğinin yüzde 6 olarak uygulanması. Toplu sözleşme olmayan yerlerde ise yüzde 3 olarak uygulanması üzerinde mutabakat var. Son toplantıya kadar müzakereler devam edecek. Umarım dengeli adil ve doğru bir asgari ücreti tespit ederiz. Yıl sonu enflasyonunu üç aşağı beş yukarı tahmin ediyoruz onun üzerinden görüşmelerimize devam edeceğiz.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

ÜÇÜNCÜ RANDEVUDA TOPLANTI BAŞLADI

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısı yapılıyor.

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştiriyor.

HIZLI BİTİRMEK İSTİYORUZ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda herhangi bir rakam önerisi olmadığını belirterek, "Özellikle vergi indirimi veya teşvik konusu asgari ücret konusunda belirleyici olacaktır. Bu destekleri de alabilirsek üçte imzaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor. Toplantı öncesinde ev sahibi olarak açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Akkol, asgari ücretin tespitine ilişkin oldukça zorlu bir süreç yönetildiğini dile getirerek, "Çalışanların görüşlerini alıyoruz, anketler yapıyoruz. Bakanlığımızın anketi vardı. Oradan çok istifade ettik. Etmeye de devam ediyoruz. 10 binlerce satır veri analiz ettik, etmeye de devam ediyoruz. Küçük, orta ve büyük işletmeleri segment segment analiz ediyoruz. Görüşlerini, taleplerini, önerilerini, eleştirilerini alıyoruz. Kamunun, sivil toplum ve meslek örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Dolayısıyla bizim için en önemli konulardan bir tanesi kapsayıcı, herkesin görüşünü aldığımız bir süreç olması. TİSK bütün bu görüşleri aldı" dedi.

"BU SENE İŞVEREN FEDAKARLIK YAPSIN, DESTEK VERSİN, ÇALIŞANLARIN DA RIZASI İLE ÜÇLÜ BİR İMZA ARAYIŞINDAYIZ"



Asgari ücret konusunda bu yıl üçlü imza istediklerini ifade eden Akkol, "Kamunun imzaladığı, çalışan kesimi temsil eden TÜRK-İŞ'in ve işverenlerin de imzaladığı üçlü bir mutabakata ihtiyacımız var. Dünya, ülkemiz kolay zamanlardan geçmiyor. Pandeminin hala ortasındayız. Böyle bir mutabakat uzun yıllar görülmedi. Bu mutabakatı bu sene yapmak istiyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, destek versin, çalışanların da rızası ile üçlü bir imza arayışındayız. Bu sene altını çizdiğimiz konu üçlü imza oldu" diye konuştu.

"ÇALIŞANLARIN EZİLMEYECEĞİ AMA BİR TARAFTAN DA UZUN VADELİ YATIRIM, İSTİHDAM DÖNGÜSÜNÜ KIRMAYACAK BİR ASGARİ ÜCRET ARAYIŞI İÇERİSİNDEYİZ"

Asgari ücretin tek bir mutabakatla bitirilerek gündem konusu olmaktan çıkarmak istediklerini belirten Akkol, "Dengeli bir ücret dedik. Çalışanların enflasyona ezdirilmemesi yönünde, hem bakanlığımızla hem de işçi kesiminin hem de işverenlerin genel bir mutabakatı var. Uzun yıllardır görülmemiş bir mutabakat. Bu sevindirici bir haber. Çalışanların ezilmeyeceği ama bir taraftan da uzun vadeli yatırım, istihdam döngüsünü kırmayacak bir asgari ücret arayışı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"VERGİ İNDİRİMİ VEYA TEŞVİK KONUSU ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA BELİRLEYİCİ OLACAKTIR"

Komisyonda herhangi bir rakam önerisi olmadığına dikkati çeken Akkol, "Görüşler, analizler birbirleri ile paylaşılıyor. Bu sene her zamankinden kuvvetli bir veri analizi, anketler, işletme sahiplerinden ve çalışanlardan alınan görüşler var. Bazen bizlere düşük veya yüksek gelen farklı farklı rakamlar zikrediliyor.

Bu rakamları çözmede devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek birtakım vergi indirimlerinin oyunu çok rahatlatacağını düşünüyoruz. Özellikle vergi indirimi veya teşvik konusu asgari ücret konusunda belirleyici olacaktır. Bu destekleri de alabilirsek üçte imzaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Şu anda rakam zikredilmedi" dedi. Akkol, açıklamasının ardından 3. toplantıya katılmak üzere salondan ayrıldı.

BAKAN ANKETİ AÇIKLADI



Bakan Bilgin, yaptıkları anketlerde işçilerin asgari ücret beklentilerinin 3.750 TL ila 4.000 TL arasında değiştiğini belirtirken, işverenlerin ise 3.500 ila 3.750 TL arasında beklentilere sahip olduğunu açıkladı.

İkinci toplantı Türk-İş başkanlığında yapılmıştı. Toplantının sonunda açıklama yapan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin bu hafta içi bugün açıklanabileceğini söylemişti. Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.



ÜMİT EDERİZ Kİ BU HAFTA ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLARIZ



TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret hesaplamasını sunuyor. Yeni asgari ücretin bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine, "Hem TİSK Başkanımız hem Türk-İş Başkanımız hem de sayın Bakanımız en kısa sürede üçlü mutabakatla imzalama taraftarı. Yasada da zaten bir, üç veya dört toplantı diye bir zorunluluk yok. Ümit ederiz ki bu hafta asgari ücreti açıklarız" ifadesini kullandı.

AYNI ANLAYIŞLA HAREKET EDİYORUZ



Öte yandan Kabine sonra 2022 asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kamu işçileri ve memurların maaşlarında yapılan artışların ardından asgari ücret düzenlemesinde aynı anlayışla hareket ediyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



AGİ'DE VERGİ KAYBINA FORMÜL

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilki 1 Aralık'ta yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün TİSK ev sahipliğinde yapılacak. Türk-İş ev sahipliğinde 2.5 saat süren ikinci toplantının en önemli başlığı 2022 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesine yönelik formül arayışı oldu.

İŞÇİ TARAFI AGİ'DE KAYBIN ÖNLENMESİNİ İSTEDİ



Gelen son haberlere göre, işçi tarafı, 20 milyona yakın çalışanı ilgilendiren AGİ'deki vergi kaybının önlenmesini istedi. Yapılan hesaplamaya göre evli eşi çalışmayan üç çocukluda bu tutar 152 lirayı buluyor.

ASGARİ ÜCRET VE AGİ KARARINDA TÜİK TESPİTİ ETKİLİ OLACAK

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2022 asgari ücret zammına çevrildi. TİSK ev sahipliğinde yapılacak toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret hesaplamasını sunacak. Sabah'ta yer alan habere göre, görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri de etkili olacak. Zam pazarlığı öncesi peş peşe gelen "Asgari ücretliden AGİ vergi yükü kaldırılsın" çağrıları gelirken Türk-İş vergi düzenlemesi yapılmasını, bunun da çalışanların maaşına ilave zam olarak yansımasını istiyor.



ASGARİ ÜCRETTE ÖNEMLİ VERİLER

BRÜT ASGARİ ÜCRET 3.577,50

SGK PRİMİ % 14 500,85

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78

GELİR VERGİSİ % 15 187,82

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 268,31

DAMGA VERGİSİ % 0,759 27,15

KESİNTİLER TOPLAMI 751,60

NET ASGARİ ÜCRET 2.825,90

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

BRÜT ASGARİ ÜCRET 3.577,50

SGK PRİMİ % 15.5 554,51

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 71,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 4.203,56