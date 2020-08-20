20 Ağustos Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor? Ekonomistler canlı yayında değerlendirdi

20.08.2020 14:33

Son dakika haebri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit bıraktı. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasalar için ne anlama geliyor? Faiz kararının ekonomiye yansıları ne olacak? Ekonomistler gelişmeleri A Para canlı yayınında değerlendirdi.

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin yüksek seyrettiği belirtildi.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürdüğü aktarılan duyuruda, salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkilerin yakından takip edildiği vurgulandı.



Merkez Bankası'nın faiz kararını uzmanlar A Para canlı yayınında değerlendirdi. Detaylar video haberimizde.







