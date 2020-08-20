Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? 20 Ağustos Merkez Bankası faiz artışı olacak mı?

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz artışı olacak mı? 20 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Para Politikaları Kurulu (PPK) faiz kararının değişip değişmeyeceğini duyuracak. Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle yeni kararlar alınması bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte detaylar…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA?
Kararın 20 Ağustos günü saat 14:00 itibariyle açıklanması bekleniyor.
PİYASALAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
Yurt içi piyasaların odağında TCMB'nin faiz kararı olduğu 20 Ağustos 2020'de dolar/TL, yeni güne 7,31 seviyelerinde başladı.
Euro/TL ise 8,66'da yer alıyor.
Çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını 3.044 liradan satılıyor. Ons altın ise 1.952,29 dolarda yer alıyor.
Altının ons fiyatına paralel dün değer kaybeden gram altın, yeni güne de düşüşle başladı. Altının gram fiyatı, 458 lira seviyelerinde işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını 3.044 liradan satılıyor.
Ons altın da düşüş eğiliminde. Altının ons fiyatı 1.952,29 dolar seviyesinde yer alıyor.
GÖZLER KARARDA
Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin odağında TCMB'nin faiz kararının olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Para Politikası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.
ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamaların gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden uzmanlar, yeni tip corona virüs aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Para Politikası Kurulu tarafından yapılacak olan değerlendirmenin ardından netlik kazanacak olan Merkez Bankası faiz kararı, uzmanlar tarafından yapılan ankete göre düşük ihtimalle faiz artırımı ve yüksek ihtimalle sabit faiz olarak değerlendirildi.
Ankete katılan 22 ekonomistin sadece 4'ü faiz artırımı yapılacağını öngörürken, politika faizindeki artış beklentileri 25 baz puan ila 175 baz puan arasında yer aldı.
Yeni haftanın gündeminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi öne çıkıyor.
AA Finans'ın, 20 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.
Ankete katılan 22 ekonomistin sadece 4'ü faiz artırımı yapılacağını öngörürken, politika faizindeki artış beklentileri 25 baz puan ila 175 baz puan arasında yer aldı.