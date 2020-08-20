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    • Ekonomi
    • 20.08.2020 13:31
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    • 20.08.2020 14:05
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    yükseldi mi? faiz kararı ne oldu? Borsada son durum nedir?

    Piyasaların merakla beklediği faiz kararı ne oldu? yükseldi mi? nedir? TCMB'nin gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak karar merakla bekleniyordu. Son günlerde döviz kurlarında yaşanan artış sonrası kritik toplantıdan hangi karar çıkacağı sorgulanıyor. Peki, faizler düştü mü yükseldi mi? ? İşte detaylar…

    Merkez Bankası faiz kararı nedir? Faizler düştü mü yükseldi mi? Borsaya etkisi ne oldu?

    Merkez Bankası faiz kararı nedir? Faizler düştü mü yükseldi mi? Merkez Bankası faiz kararı için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. Döviz kurlarını da etkilemesi beklenen faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Peki, faizler düştü mü yükseldi mi? Merkez Bankası faiz kararı nedir? İşte son bilgiler!

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

    Merkez Bankası Ağustos ayı politika toplantısında faiz değiştirmedi
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı para politikası toplantısını gerçekleştirdi. Banka politika faizinde değişikliğe gitmedi.

    Bir hafta vadeli repo faizi yüzde 8.25'te kaldı.

    PİYASALAR AÇIKLAMAYA ODAKLANDI!

    Gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Piyasaların beklentisi politika faizinde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Uzmanlar, Merkez'in elindeki farklı politika araçlarını kullanabileceğini belirtiyor.

    Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın açıklayacağı politika faiz oranına kilitlendi. Para Politikası Kurulu, yılın 8'inci toplantısı için bir araya gelecek. Beklentiler bankanın politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği yönünde.

    Merkez Bankası yaptığı son toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi. Faiz oranını yüzde 8,25'te sabit bıraktı.

    Bu sürede banka farklı politika araçlarını kullanmaya devam etti.

    Merkez Bankası'nın elinde birçok politika aracı olduğunu belirten Polis Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yılmaz, "Bunları kullanmak zorunda ve bu kullandığı politika araçları politika faizine göre yani ayda bir kere toplanıp faizi ayarlamaya göre daha esnek. Yani bunu ertesi sabah yeniden eski seviyeye çekebilir" dedi.

    Uzmanlar, Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma kapsamında elindeki imkanları kullanmaya devam edeceğini belirtiyor.

    AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişim beklemiyor. TCMB, temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakmıştı.
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    Haberler Ekonomi Faizler düştü mü yükseldi mi? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Borsada son durum nedir?
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