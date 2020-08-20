Merkez Bankası'nın elinde birçok politika aracı olduğunu belirten Polis Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yılmaz, "Bunları kullanmak zorunda ve bu kullandığı politika araçları politika faizine göre yani ayda bir kere toplanıp faizi ayarlamaya göre daha esnek. Yani bunu ertesi sabah yeniden eski seviyeye çekebilir" dedi.

Uzmanlar, Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma kapsamında elindeki imkanları kullanmaya devam edeceğini belirtiyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişim beklemiyor. TCMB, temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakmıştı.