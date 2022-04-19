19 Nisan İslam Memiş altın yorumları! Altın gurusu İslam Memiş'ten uyarı niteliğinde tüyolar: Satım değil, alım fırsatı...

Altın fiyatları yatırımcılarını dumur etti! Altının ons fiyatı, haftanın ikinci prosedür gününde 1993 dolar oranına kadar yükselerek, 11 Mart tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 5 haftanın zirvesine yerleşen altında yükseliş trendi devam edecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları ne kadar? Para ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları hakkında A haber canlı yayınında önemli tüyolar verdi. Memiş; ''Mayıs ve Haziran aylarında yukarı yönlü hareket bekleniyor'' açıklamasıyla alım fırsatı doğduğunu açıkladı. İşte detaylar...