RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Ekonomi Videoları 19 Nisan İslam Memiş altın yorumları! Altın gurusu İslam Memiş'ten uyarı niteliğinde tüyolar: Satım değil, alım fırsatı...

19 Nisan İslam Memiş altın yorumları! Altın gurusu İslam Memiş'ten uyarı niteliğinde tüyolar: Satım değil, alım fırsatı...

19 Nisan İslam Memiş altın yorumları! Altın gurusu İslam Memiş'ten uyarı niteliğinde tüyolar: Satım değil, alım fırsatı...
19.04.2022 12:28 - Son Güncelleme: 19.04.2022 12:30

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Altın fiyatları yatırımcılarını dumur etti! Altının ons fiyatı, haftanın ikinci prosedür gününde 1993 dolar oranına kadar yükselerek, 11 Mart tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 5 haftanın zirvesine yerleşen altında yükseliş trendi devam edecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları ne kadar? Para ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları hakkında A haber canlı yayınında önemli tüyolar verdi. Memiş; ''Mayıs ve Haziran aylarında yukarı yönlü hareket bekleniyor'' açıklamasıyla alım fırsatı doğduğunu açıkladı. İşte detaylar...

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