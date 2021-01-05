13 milyon emeklinin Ocak zammı belli oldu! Ayrıntıları Uzman isim aktardı! İşte SSK ve Bağ-Kur ile memur emeklilerinin 2021 maaşı

13 milyon emeklinin Ocak zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. En düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 44, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 2 bin 419, memurda 3 bin 21 lira olacak. Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında aktardı...

13 milyon emeklinin Ocak zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. En düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda 3 bin 21 lira olacak.

Emeklilerin merakla beklediği haber geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2020 yılı enflasyonunu yüzde 14.60 olarak açıklamasıyla emeklilerin Ocak ayı zam oranı ortaya çıktı.

Buna göre; 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 8.36 olarak gerçekleşti.

Memur emeklilerine de hakem kurulu tarafından belirlenmiş 2020'nin ikinci yarısına ilişkin yüzde 4'lük zam oranı aşıldığı için enflasyon farkı oluştu.

Hakem kurulunun belirlediği yüzde 3'lük artış ve yüzde 4.36 enflasyon farkıyla memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.36'ya ulaştı.

TAKVİM, ortaya çıkan zam oranına göre emeklilerin yeni maaşlarını hesapladı. Ek ödeme dahil en düşük aylık; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memur emeklilerinde ise 3 bin 21 liraya çıktı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı aylıklarını bu ayın 17'si ile 28'i arasında cebine koyacak. Memur emeklilerinin zam farkları önümüzdeki günlerde yatırılacak.

MEMURA EN AZ 4.500 TL

Milyonlarca memurun Ocak zammı da belli oldu. Hakem kurulunun belirlediği yüzde 3'lük zam oranı enflasyon farkıyla 7.3'e ulaşırken, bu artış hem maaşlara hem aile yardımına yansıdı. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya yükseldi.

Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin 866 lira, öğretmenin aylığı 4 bin 866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira, uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu.

Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta 14 günlük zam farkıyla birlikte hesaplarında görecek.

ENGELLİYE-YAŞLIYA YENİ MAAŞ



Ocak, sadece memurlar ve emekliler değil, pek çok kesim için zam ayı.

Bu ay memur maaş katsayısındaki artış; emekli doktorların ek ödemesi, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve engelli aylığını da yükseltti.

711,50 lira olan 65 yaş aylığı 763,86 liraya yükseldi.

Yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 544 lira tutarındaki aylık, bin 658 liraya çıktı.

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 567 liradan 609 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 851 liradan 914 liraya ulaştı.

Ocak ayında yenilenecek kira kontratlarında son 12 aylık ortalamalara göre en fazla yüzde 12.28 zam yapılabilecek.

KIDEM TAZMİNATI DA ARTTI



Memur maaş katsayısıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da arttı. Yeni yılla birlikte kıdem tazminatı tavanı 7 bin 117 liradan 524 lira artışla 7 bin 641 liraya yükseldi. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı da yıllık olarak 2 bin 943 liradan 634,50 lira artışla 3 bin 577 lira 50 kuruşa yükselmişti.