SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024, 00:31 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024, 00:38

▶️ Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir? Fatih Karahan nereli, kaç yaşında?

Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınması sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Merkez Bankası Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. Peki Dr. Fatih Karahan kimdir? Fatih Karahan nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

YENİ MB BAŞKANI FATİH KARAHAN OLDU
Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınması sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Merkez Bankası Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

YENİ MB BAŞKANI FATİH KARAHAN KİMDİR?
1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine atandı.

Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Dr. Fatih Karahan oldu!
03.02.2024Cumartesi
▶️ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan "Hafize Gaye Erkan" ve "OVP" Açıklaması!
02.02.2024Cuma
▶️ SON DAKİKA I MB Başkanı görevden affını istedi! Yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak, adaylar kimler?
02.02.2024Cuma
İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru geldi! Ticaret Bakanı Ömer Bolat verileri açıkladı yeni hedefi duyurdu
02.02.2024Cuma
▶️ 1 Şubat piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?
01.02.2024Perşembe
Bunlar da Var
46’lık Demet Şener gelinlikle salın salına yürüdü! O anlar sosyal medyayı salladı: ‘’Su gibi’’ 00:30
▶️ 46’lık Demet Şener gelinlikle salın salına yürüdü
02.02.2024Cuma
▶️ İzmir Gaziemir taksici videosu infial yarattı! Görüntüdeki taksici öldü mü? Acı haber geldi! Taksici Oğuz Erge yaşamını yitirdi! 02:54
▶️ İzmir Gaziemir taksici videosu infial yarattı!
02.02.2024Cuma
Sibel Can’ı eski kayınvalidesi bakın kim! Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! 00:53
Sibel Can’ı eski kayınvalidesi bakın kim!
02.02.2024Cuma
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 Youtube izle 🔴 2 Şubat 2024 Müge Anlı son bölüm tek parça izle 📺 00:36
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 2 Şubat 2024 📺
02.02.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA