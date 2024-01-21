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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024, 18:44 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024, 18:51

▶️ Emekliye maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak? Emekliye ek maaş zammında gözler Meclis'te

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam verilmesine ilişkin teklifin bu hafta Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Sigorta kapsamı 4A, 4B ve 4C olan emeklilerin zamlı maaşları, tahsis numaralarına göre hesaplara ek zamsız olarak yatırılmaya başlandı. Emekliler maaş farkı ve ek zammın ne zaman hesaplara yatırılacağı ise merak konusu oldu. Ek zam farkı için gözler Meclis'e çevrildi. Peki, emekliye maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı...

GÖZLER MECLİS'E ÇEVRİLDİ

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesine, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifini görüşecek.

Haftalık çalışmasına 23 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurul, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak.

Teklife göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltilecek, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilecek. Asgari ücret desteği 2024 yılında aylık 700 lira olarak uygulanacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren yüzde 37,57 oranındaki zamlı maaşlarını almaya başlayacak.

EMEKLİYE EK ZAM VE MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihlerin belli olmasının ardından gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi.

17-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37,57 zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.

Kabine sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildi. Artış oranları, yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira olacak.

Yapılan ek zam farkının ise şubat ayındaki maaşlara yansıyacağı öngörülüyor.

MAAŞLAR NE KADAR OLDU?

ARALIK MAAŞI: 7.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 10.695,00

ARALIK MAAŞI: 7.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 10.837,60

ARALIK MAAŞI: 7.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 10.980,20

ARALIK MAAŞI: 7.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.122,80

ARALIK MAAŞI: 7.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.265,40

ARALIK MAAŞI: 8.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.408,00

ARALIK MAAŞI: 8.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.550,60

ARALIK MAAŞI: 8.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.693,20

ARALIK MAAŞI: 8.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.835,80

ARALIK MAAŞI: 8.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.978,40

ARALIK MAAŞI: 8.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.121,00

ARALIK MAAŞI: 8.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.263,60

ARALIK MAAŞI: 8.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.406,20

ARALIK MAAŞI: 8.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.548,80

ARALIK MAAŞI: 8.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.691,40

ARALIK MAAŞI: 9.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.834,00

ARALIK MAAŞI: 9.050,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.450,09
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.905,30

ARALIK MAAŞI: 9.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.976,60

ARALIK MAAŞI: 9.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.119,20

ARALIK MAAŞI: 9.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.261,80

ARALIK MAAŞI: 9.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.404,40

ARALIK MAAŞI: 9.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.547,00

ARALIK MAAŞI: 9.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.689,60

ARALIK MAAŞI: 9.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.832,20

ARALIK MAAŞI: 9.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.481,86
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.974,80

ARALIK MAAŞI: 9.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.117,40

ARALIK MAAŞI: 10.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.260,00

ARALIK MAAŞI: 10.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.894,57
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.402,60

ARALIK MAAŞI: 10.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.032,14
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.545,20

ARALIK MAAŞI: 10.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.169,71
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.687,80

ARALIK MAAŞI: 10.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.307,28
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.830,40

ARALIK MAAŞI: 10.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.444,85
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.973,00

ARALIK MAAŞI: 10.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.582,42
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.115,60

ARALIK MAAŞI: 10.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.719,99
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.258,20

ARALIK MAAŞI: 10.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.857,56
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.400,80

ARALIK MAAŞI: 10.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.995,13
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.543,40

ARALIK MAAŞI: 11.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.132,70
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.686,00

ARALIK MAAŞI: 11.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.270,27
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.828,60

ARALIK MAAŞI: 11.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.407,84
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.971,20

ARALIK MAAŞI: 11.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.545,41
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.113,80

ARALIK MAAŞI: 11.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.682,98
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.256,40

ARALIK MAAŞI: 11.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.820,55
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.399,00

ARALIK MAAŞI: 11.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.958,12
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.541,60

ARALIK MAAŞI: 11.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.095,69
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.684,20

ARALIK MAAŞI: 11.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.233,26
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.826,80

ARALIK MAAŞI: 11.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.370,83
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.969,40

ARALIK MAAŞI: 12.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.508,40
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 17.112,00

ARALIK MAAŞI: 12.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.645,97
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 17.254,60

ARALIK MAAŞI: 12.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.783,54
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 17.397,20

ARALIK MAAŞI: 12.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.058,68
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 17.682,40

ARALIK MAAŞI: 12.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.196,25
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 17.825,00

ARALIK MAAŞI: 12.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.333,82
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 17.967,60

ARALIK MAAŞI: 12.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.471,39
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 18.110,20

ARALIK MAAŞI: 12.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.608,96
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 18.252,80

ARALIK MAAŞI: 12.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.746,53
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 18.395,40

ARALIK MAAŞI: 13.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.884,10
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 18.538,00

ARALIK MAAŞI: 14.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 19.259,80
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 19.964,00

ARALIK MAAŞI: 15.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 20.635,50
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 21.390,00

ARALIK MAAŞI: 16.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 22.011,20
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 22.816,00

ARALIK MAAŞI: 17.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 23.386,90
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 24.242,00

ARALIK MAAŞI: 18.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 24.762,60
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 25.668,00

ARALIK MAAŞI: 19.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 26.138,30
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 27.094,00

ARALIK MAAŞI: 20.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 27.514,00
Yüzde 42.6 zamlı maaş: 28.520,00

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