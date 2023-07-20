ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuştu. Adaylar YKS sonuç sorgulama yapmak için yoğun olarak https://sonuc.osym.gov.tr/ ve https://www.turkiye.gov.tr/osym-aday-islemleri-sistemi adreslerine giriş yapıyor. Peki T.C kimlik no ile YKS sonuçlarına nasıl bakılır? TYT, AYT, YDT sonuçları ayrı ayrı mı açıklanacak? İşte detaylar...

AÇIKLANDI! YKS T.C KİMLİK NO İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

YKS sonuçları açıklandı!

Adaylar TC kimlik no ve şifreleri ile TYT, AYT ve YDT puanlarını görüntüleyebilecek.

ÖSYM YKS 2023 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM aday şifresini hatırlamayanlar sonuçlarını E-devlet şifresi ile de görüntüleyebiliyor. https://www.turkiye.gov.tr/osym-aday-islemleri-sistemi adresinden giriş yapıldıktan sonra ÖSYM ile kişisel bilgilerin paylaşılmasına onay verilmesi gerekiyor. Onay verildikten sonra ÖSYM'nin AİS sonuç ekranı karşınıza çıkıyor.

E-DEVLET EKRANI

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Sonuçların açıklanması ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS'de adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Adaylar 24 tane tercih yaparak girmek istedikleri bölümleri veya üniversiteleri yazabilirler.

YKS TERCİH KILAVUZU VE TABAN PUANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanları yer alacak.

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.

ÖSYM SONUÇ EKRANINDA YER ALACAK BİLGİLER

Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

- TYT puanı ve başarı sırası

- varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları