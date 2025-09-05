Okullara öğrenci kayıt sırasında zorunlu bağış var mı? Bakan Yusuf Tekin'den net yanıt: "Kimse benden para istiyorlar diyemez"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:



Cumhurbaşkanımızın bu yılı 'Aile yılı' ilan etmesi sebebiyle öğretmen, idareci arkadaşlarımızdan aile temalı etkinliklerin yoğunlaşmasını istiyoruz.



İLK DERS YEŞİL VATAN



Tarım ve Orman Bakanımızla birlikte bu yıl ormanların ve ağaçların bakımı anlamında bir dizi etkinliği birlikte yapmak üzere bir karar aldık.



Bu yılı, 'Her çocuğumuz bir fidan, ilk dersimiz Yeşil Vatan' mottosuyla başlatacağız. Aile ve Yeşil Vatan temasını gündeme almalarını arkadaşlarımızdan istedik.

OKUL ÜNİFORMALARINDA YENİ DÖNEM



Her yıl öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ne marka ne başka hiçbir tanımlama olmaksızın okul kıyafetiyle ilgili bir tanımlama yapsınlar dedik.



Bizim kademelerimiz 4 yıl. 4 yıl boyunca kıyafet değişmesin, velinin çocuğu 4 yıl boyunca o kıyafetle okulda devam edebilsin diye böyle bir düzenleme yaptık.





KAYIT SIRASINDA ZORUNLU BAĞIŞ VAR MI?



Biz öğrencilerimizin okullara kayıtları zaten yapıyoruz. Kimseye kayıt için ilave bir inisiyatif tanımıyoruz. Kimse "çocuğumu şuraya kaydettirmek istiyorum benden para istiyorlar" diyemez. Veli çocuğunu başka bir okula göndermek istiyor, normalde bunu yapamaz. Okul yönetiminin böyle bir yetkisi yok.



BAĞIŞ ALANLARI BİZE BİLDİRİN



Okullarımızın bütün asgari ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Velilerden zorunlu bağış almalarını istemiyoruz. Böyle uygulamalar varsa bize ulaştırmalarınızı istiyoruz.

Özel okullardan hizmet satın alanlar, bedellerini bankacılık işlemleri üzerinden yapsınlar ki takip edelim ve herhangi bir mağduriyetin ortaya çıkmasını engelleyelim.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KALKIYOR MU?



12 yıllık zorunlu eğitimin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu. Hükümet olarak bir karar almak durumundayız. O kararı aldığımızda paylaşacağız.