Son dakika... İstanbul'da pazartesi günü okullar saat 10.00'da başlayıp 15.00’te sona erecek!

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, kentte 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak.

Trafik Yoğunluğu İçin Önlem

İlk gün 17 bin servis aracının trafiğe çıkacağı, ayrıca binlerce velinin çocuklarını kendi araçlarıyla okula götürmesinin yoğunluk oluşturacağı öngörüldü. Bu nedenle trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla ders saatlerinde düzenleme yapıldı.

Eğitim 10.00 – 15.00 Arasında

Valilik kararına göre, İstanbul'daki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde 8 Eylül Pazartesi günü dersler 10.00'da başlayacak ve 15.00'te sona erecek.