KYK burs müracaatlarının başlamasıyla eş güdümlü öğrenciler müracaat ekranına yoğunlaşmaya başladı. Başvuruların e-Devlet sistemi ( turkiye.gov.tr) üzerindne uygulanacağı duyuruldu. Öğenciler süratlice KYK burs/kredi müracaatı NASIL, NEREDEN yapılır? 2022-2023 KYK bursları ne vakit bitecek? sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK başvuruları 15 Kasım 2022 tarihi itibari ile başladı ve 17 Kasım 2022 saat 23.59'da sona erecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler:

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri

(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

2022-2023 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ne katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK yurt ücretleri hakkında, "Türkiye'nin Yurt kapasitesi; İspanya, Hollanda, Almanya toplamından daha fazladır. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'nından fazlasını karşılamıştır. Yurt ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmemiştir. 250 TL ile 450 arasından değişen yurt ücretlerinin değişmeyeceğinin müjdesini vermek istiyorum. " dedi.

KYK burs ve kredi ücretlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

2002'de 45 TL olan kredi ve bursu her yıl arttırdık. Şuan lisans öğrencilerine 850, Yüksek lisansa 1 750 TL, Doktora öğrencilerine de 2 bin 500 TL kredi ve burs veriyoruz. Yılbaşında kredi burs ve beslenme ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde hem yurt hem burs imkanlarını geliştirmeyi sürdüreceğiz. Enflasyon karşısında gençlerimize yeni destekler sağlıyoruz.