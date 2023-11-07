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Haberler Eğitim Videoları Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023, 18:32 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023, 18:48

ARA TATİL kalktı mı 2023? Kalkacak mı? İptal mi oldu? Uzatıldı mı? Okulların ara tatili ne zaman?

ARA TATİL kalktı mı 2023? Kalkacak mı? İptal mi oldu? Uzatıldı mı? Okulların ara tatili ne zaman? soruları öğrenci ve velileri tarafından arama motorlarında aratılmaya başlandı. 9 günlük tatil, müfredat değişikliği ve diğer bir çok detay tek tek açıklandı. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'Olacak' diyerek duyurdu

Ara tatil uygulamasının yaklaşmasıyla ARA TATİL kalktı mı 2023? Ara tatil kalkacak mı? Ara tatil iptal mi oldu? Ara tatil uzatıldı mı? Okulların ara tatili ne zaman? soruları akıllarda yer etti. Öğrenci ve öğrenci velileri arama motorlarında konuya dair bilgilendirici içerikler aramaya başladı. Milyonlarca öğrenci için peş peşe yeni gelişmeler yaşandı. 9 günlük tatil, müfredat değişikliği ve diğer bir çok detay tek tek açıklandı. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'Olacak' diyerek duyurdu! Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, "Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak." dedi. Okul öncesi, 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8 ve 9'uncu sınıflar...

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9 gün tatil için geri sayım başladı. 1. dönemin ilk ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Hafta sonlarının da hesaba katılmasıyla öğrenciler 9 gün tatil yapmış olacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil uygulaması ve müfredat değişikliği konularında önemli açıklamalarda bulundu. Ara tatil uygulamasının kaldırılacağına dair bir düzenleme yapılmadığını belirten Bakan Tekin, bu konuda velilerden, öğretmenlerden veya öğrencilerden bir talep gelirse bunun değerlendirilebileceğini ifade etti.

Ara tatil uygulamasına ilişkin şikayetlerin izlendiğini belirten Bakan Tekin, bu yılki ara tatilin ardından bir değerlendirme yapılacağını açıkladı. İzleme Değerlendirme Daire Başkanlıklarının sahadan gelen şikayetler ve eleştirileri raporlayacağını, bu raporlar doğrultusunda gereken adımların atılacağını vurguladı.

Ara tatillerin uygulanmasıyla ilgili şu an gündemlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını ifade eden Bakan Tekin, bu tür uygulamaların daha iyi anlaşılabilmesi ve öğrencilerin eğitimine olumlu katkı sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarına yönelik yaklaşık 60 etkinlik projesinin bakanlık merkez teşkilatı tarafından organize edildiğini ve il müdürlüklerinin valiliklerin koordinesiyle etkinlikler yapacaklarını açıkladı.

Müfredat değişikliği ve ara tatil uygulamaları, eğitim sisteminin daha verimli ve etkili hale gelmesini amaçlayan çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu konularla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam edecektir.

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