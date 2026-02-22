PODCAST CANLI YAYIN
Öğrenci affında yasal düzenleme adımı: AK Partili Nazım Maviş detayları A Haber'de açıkladı

Öğrenci affında yasal düzenleme adımı: AK Partili Nazım Maviş detayları A Haber'de açıkladı

AK Parti Sinop Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Sözcüsü Nazım Maviş, A Haber ekranlarında öğrenci affına ilişkin yürütülen çalışmaları açıkladı. Pandemi, deprem ve ekonomik zorluklar nedeniyle eğitimine ara veren yüz binlerce öğrenci için YÖK koordinasyonunda kapsamlı bir yasal düzenleme hazırlandığını belirten Maviş, “olabildiğince kapsayıcı ve geniş bir af” için mücadele ettiklerini söyledi.

Bunlar da Var

Galatasaray'ın Konyaspor'a attığı gol ofsayt mı değil mi?
Galatasaray'ın Konyaspor'a attığı gol ofsayt mı değil mi?
Oğuzhan Çöpür’ün ailesine tehdit mesajları atıldığı ortaya çıktı
Oğuzhan Çöpür’ün ailesine tehdit mesajları atıldığı ortaya çıktı
Ümraniye'de yol verme kavgasında silah çekti: Şüpheli gözaltına alındı
Ümraniye'de yol verme kavgasında silah çekti: Şüpheli gözaltına alındı
SON DAKİKA! İETT Kendisini savcı olarak tanıtan kişi gözaltına alındı
SON DAKİKA! İETT Kendisini savcı olarak tanıtan kişi gözaltına alındı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle