Öğrenci affında yasal düzenleme adımı: AK Partili Nazım Maviş detayları A Haber'de açıkladı
Yazı Boyutu
AK Parti Sinop Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Sözcüsü Nazım Maviş, A Haber ekranlarında öğrenci affına ilişkin yürütülen çalışmaları açıkladı. Pandemi, deprem ve ekonomik zorluklar nedeniyle eğitimine ara veren yüz binlerce öğrenci için YÖK koordinasyonunda kapsamlı bir yasal düzenleme hazırlandığını belirten Maviş, “olabildiğince kapsayıcı ve geniş bir af” için mücadele ettiklerini söyledi.