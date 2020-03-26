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9. Sınıf - Temel Dini Bilgiler Dersi! Konu: Ahlaki Davranışlar (25 Mart 2020 Çarşamba)

9. Sınıf - Temel Dini Bilgiler Dersi! Konu: Ahlaki Davranışlar (25 Mart 2020 Çarşamba)

26.03.2020 00:58

EBA TV tekrar izle! İlkokul, ortaokul, lise EBA TV ders tekrarları izle! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için EBA TV tekrar izleme ekranı araştırılıyor. EBA TV kesintisiz izleme sayfamızdan derslerin tekrarlarını takip edebilirsiniz. Peki, EBA TV tekrar saatleri kaç? Gündüz verilen yayınların tekrarları ilkokul ve ortaokul kanalında saat 22:30’a kadar sürerken, lise kanalında 21:00’e kadar sürmektedir. İşte, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV tekrar izleme sayfası!


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