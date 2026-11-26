İsrail saldırılarıyla sağlık sistemi çöken Gazze'de menenjit salgını: 15 kişi yaşamını yitirdi
İsrail saldırıları nedeniyle altyapısının yüzde 90'ından fazlası yıkılan ve sağlık sistemi çöken Gazze Şeridi'nde menenjit vakalarındaki artış ile yılbaşından bu yana 15 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine salgın alarmı verildi. Özellikle 1 yaşından küçük bebekleri etkileyen vakaların, kanalizasyon şebekelerinin yıkılması ve hijyen koşullarının bozulmasıyla arttığı bildirildi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya