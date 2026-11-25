İsrail'de sansür tepkisi: Chen Liberman "Sivrisinek Prosedürü" girişimini eleştirdi
İsrail kamu yayıncısı Kan 11'de ekranlara gelen "Zman Emet" programının sunucusu Chen Liberman, İsrail ordusunun Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ele alan "Sivrisinek Prosedürü" araştırmasının sansürlenmek istenmesine sert tepki gösterdi. Liberman, sansür çağrılarına öncülük edenlerin Gazze'deki savaşı yöneten ve sonuçlarından sorumlu olan çevreler olduğuna dikkat çekti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya