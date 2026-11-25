Kolombiya'nın Cartagena kentinde süpermarkette rehine krizi: 30 kişiyi rehin aldılar, 10 rehine serbest bırakıldı
Kolombiya'nın Cartagena kentinde para nakil aracını soyma girişimleri polisin hızlı müdahalesiyle başarısız olan silahlı kişiler, kaçacak yer bulamayınca sığındıkları süpermarkette 5'i yaşlı 30 kişiyi rehin aldı. Saldırganların 10 rehineyi serbest bıraktığı açıklanırken güvenlik güçlerinin içeride kalanları kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya