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Asya Oyunları'nda Güney Kore maçında yanlışlıkla Kuzey Kore milli marşı çalındı!

Asya Oyunları'nda Güney Kore maçında yanlışlıkla Kuzey Kore milli marşı çalındı!

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Japonya'da düzenlenen Asya Oyunları kapsamındaki erkekler çim hokeyi karşılaşması öncesinde organizasyonel bir protokol skandalı yaşandı. Güney Kore ile Bangladeş arasında oynanan A Grubu maçı öncesinde, Güney Kore milli marşı yerine yanlışlıkla Kuzey Kore milli marşı çalındı. Sporcuların şaşkınlık yaşadığı olayın ardından organizasyon komitesi hatayı düzelterek doğru marşı çaldı; karşılaşmayı ise Güney Kore 5-0 kazandı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya

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