Asya Oyunları'nda Güney Kore maçında yanlışlıkla Kuzey Kore milli marşı çalındı!
Japonya'da düzenlenen Asya Oyunları kapsamındaki erkekler çim hokeyi karşılaşması öncesinde organizasyonel bir protokol skandalı yaşandı. Güney Kore ile Bangladeş arasında oynanan A Grubu maçı öncesinde, Güney Kore milli marşı yerine yanlışlıkla Kuzey Kore milli marşı çalındı. Sporcuların şaşkınlık yaşadığı olayın ardından organizasyon komitesi hatayı düzelterek doğru marşı çaldı; karşılaşmayı ise Güney Kore 5-0 kazandı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya