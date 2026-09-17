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ABD'nin Michigan eyaletinde F-16 savaş uçağı düştü

ABD'nin Michigan eyaletinde F-16 savaş uçağı düştü

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ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı görevi esnasında düştü. Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya

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