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ABD'nin Michigan eyaletinde F-16 savaş uçağı düştü
ABD'nin Michigan eyaletinde F-16 savaş uçağı düştü
Giriş Tarihi: 17 Eylül 2026 22:19
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ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı görevi esnasında düştü. Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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