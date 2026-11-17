Birleşmiş Milletler'de 'katil robotlar' zirvesi: 128 ülke otonom silah tehlikesini masaya yatırdı
Yapay zekâ teknolojisindeki hızlı gelişimle birlikte savaş makinelerinin otonom hâle gelmesi uluslararası güvenlik endişelerini büyütürken, Birleşmiş Milletler'de (BM) konuyla ilgili kritik bir konferans düzenlendi. 128 ülkenin katıldığı toplantıda, insan kontrolü dışında karar verebilen ve kamuoyunda "katil robotlar" olarak adlandırılan silah sistemlerinin yaratabileceği tehlikeler ile bu sistemlerin denetim altına alınmasına yönelik çözüm yolları masaya yatırıldı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya