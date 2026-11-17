Dünyanın gözü perşembe günü Çin'de olacak: Trump, Putin ve Şi Cinping ilk kez üçlü zirvede buluşuyor

The Economist 2027 kapağını paylaştı: Küresel kriz senaryoları ve Türkiye detayı dikkat çekti

The Economist 2027 kapağını paylaştı: Küresel kriz senaryoları ve Türkiye detayı dikkat çekti