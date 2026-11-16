Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralı var

ABD'deki havacılık krizinde 9 kritik olay detayı: Avrupa ile bağlantılı mı?

Güney Kıbrıs'ta skandal provokasyon: Protestocular Türkiye ve KKTC bayraklarını yaktı