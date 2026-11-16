Dünyanın gözü perşembe günü Çin'de olacak: Trump, Putin ve Şi Cinping ilk kez üçlü zirvede buluşuyor
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in perşembe günü Çin'de ilk kez üçlü bir toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor. İran ve Ukrayna'daki savaşların geleceği ile nükleer silahların azaltılmasının ele alınacağı belirtilen ve 1945 Yalta Konferansı'na benzetilen zirveye üç liderin farklı beklentilerle katılacağı değerlendiriliyor.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya