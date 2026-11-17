The Economist 2027 kapağını paylaştı: Küresel kriz senaryoları ve Türkiye detayı dikkat çekti
Londra merkezli The Economist dergisi, 'The World Ahead 2027' özel sayısının kapağını ve gelecek yıla ilişkin 10 büyük öngörüsünü paylaştı. Donald Trump'ın siyasi geleceğinden İran savaşına, Tayvan geriliminden yapay zeka sarsıntılarına kadar birçok krizin işlendiği kapakta, üst bölümde yer alan hilal, yıldız, palmiye ve deve figürlerinin Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na işaret ettiği yorumları yapıldı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya