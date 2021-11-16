Yunan basınında korkunun adı belli: SİHA! Manşetten böyle verdiler: Büyük para harcıyoruz!

Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA), Yunan hava sahasını ihlal ettiği şeklinde iddialar gündeme geldi.

Yunan basınından Ta Nea gazetesi, SİHA'ların Atina'da rahatsızlığa yol açtığına ve tansiyonun yükseldiğine değindi.

TÜRK SİHA'LARI YUNANİSTAN'I PANİKLETTİ

Ege'de daha önce Türk savaş uçaklarıyla karşılaşan Yunanistan Hava Kuvvetleri, bu kez operasyonlarda etkinliğini ispatlayan SİHA'lara karşı koymaya çalışıyor.

Haberde, Türk SİHA'larının bölgede peş peşe ihlaller yaptığı öne sürülerek, 19 Ekim'den bugüne kadar 15 kez Yunan Hava Kuvvetleri'nin Ege'de uçak havalandırdığı kaydedildi.

"YÜKSEK TUTARDA YAKIT GİDERİ";

SİHA'ların "geri püskürtülmesi" için savaş uçaklarıyla karşılık verilmeye çalışıldığı ve savaş uçaklarının uçmasının yüksek tutarlarda yakıt giderine yol açtığı belirtildi.

"TÜRKİYE'DEN YUNAN HAVA KUVVETLERİ'NE MASRAFSIZ BASKI"

Diğer taraftan Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların maliyetinin az olduğuna dikkat çekildi. "Türkiye, Yunan Hava Kuvvetleri'ne yeni bir tür baskı yapıyor ve bu tamamen masrafsız." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarının da anımsatıldığı haberde, İHA ve SİHA üretiminde ciddi ilerlemenin kaydedildiği, Yunan askeri yetkililerin konuyu mercek altına aldığı aktarıldı.

ATİNA'DA SİHA ENDİŞESİ: DAHA FAZLASI HAVALANABİLİR

Atina'daki yetkililerin, bundan sonra "Ege'de daha fazla Türk SİHA'larının havalanabileceğine" dair endişeler taşıdığı bilgisi paylaşıldı.

"BAŞ EDEMEYİZ"

Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lar dünyada ses getirmeye devam ediyor.

Savunma sanayiinde yaptığımız atılımlarla dünyada söz sahibi olmaya devam ederken en büyük hamlelerimizden olan İHA ve SİHA'lara ilişkin Yunanistan'dan bomba bir itiraf geldi.

Yunanistan'da emekli Korgeneral Lambros Tzoumis, Atina'nın Türkiye ile rekabete girebilmek adına ABD ve Fransa ile yaptığı askeri anlaşmalar için "Bu anlaşmalar tek başına ulusal güvenlik sorununu çözmez" ifadelerini kullandı ve 'hiç kimsenin, herhangi bir yabancı gücün garanti verdiği yanılsamasını sürdürmesine izin verilmediğini'nin altını çizdi.

Türkiye'nin, Yunanistan'ın askeri bir çatışmaya yol açmasını istemediğini düşündüğünü belirten Tzoumis, yine de yakın gelecekte gelişmelere çok fazla dikkat gösterilmesi gerektiğine inandığı kaydetti.

Tzoumis, "Türkiye, objektif hedeflerini hiçbir dirençle karşılaşmadan gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca Atina'nın psikolojisini bozmayı ve Yunan siyasi iradesinin gerilemesini sağlamayı amaçlıyor. Türkiye'nin asıl amacı hedeflerine direniş göstermeden ulaşması" diye konuştu.

Emekli general, Ankara'nın hamlelerinin arkasındaki amacın, Atina'yı 'iki kötü seçenek' arasında bırakmak olduğunu savunarak, "Bizi savaş veya bir uzlaşma arasında seçim yapmak zorunda olduğumuz bir duruma getirmek istiyorlar. Bu durum ulusal çıkarlarımıza zarar verebilir. "Ankara, beklentileri doğrultusunda ikili anlaşmazlıkların kapsamlı bir şekilde çözülmesi için müzakere masasına gelmemizi istiyor." dedi.

'SİHA'LAR ÖNCELİKLİ SORUNUMUZ'

Türkiye yapımı Bayraktar SİHA'lara özel olarak değinen Tzoumis, "Türk SİHA'ları ve ve yürüttükleri casusluk faaliyetleriyle ile ilgilenilmesi konusuna öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu soruna karşı alınacak önlemler ele alınmalı. Yunanistan bu sebeple ABD ve İsrail ile askeri işbirliğini geliştirdi." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İHA'LARI KARŞISINDA PARLAK BİR DURUMDA DEĞİLİZ"

Türkiye ile rekabette en büyük çıkmazlardan birisinin savunma sanayisi olduğunu kaydeden Yunan General, "Ülkemiz için en büyük sorun, kullandığı silah sistemlerinin yüzde 60-65'i yerli üretim olan Türkiye'nin yanında, Yunan savunma sanayisinin pek de parlak bir durumda olmaması" ifadelerini kullandı.