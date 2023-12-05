Yahudi gencin "siyonizm belasından" kurtulma hikayesi gündem oldu!

Siyonizm terörü, Gazze'yi ölüm ablukasına aldı. Soykırımcı İsrail 61 günüdür çocuk, kadın, yaşlı demden binlerce kişiyi katletti. Soykırıma dünyadan tepkiler yağmaya devam ederken siyonistlerin maşaları ise katliamın sürmesini için elinden geleni yapıyor. Yaşanan tüm bu vahşetin gölgesinde Yahudi, bir gencin siyonizm belasından kurtulma hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Çocukluktan itibaren Siyonist olarak yetişilen genç Filistinli bir kişi ile yaşadığı olaylar sonrası nasıl gerçekleri gördüğünü tek tek anlattı.