Yahudi 'Baron' Jacob Rothschild öldü! Terör devleti İsrail'i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan

Son dakika haberi! Rothschild ailesinin dördüncü kuşak lideri 87 yaşında öldü, aile bankacılığıyla bilinen babalarının Yahudi geleneklerine uygun biçimde defnedileceğini duyurdu. İngiltere'nin resmi haber ajansına açıklama gönderen aile, 'Baron' olarak tanınan Jacob Rothschild'in Yahudi geleneklerine uygun olarak defnedileceğini bildirdi. Rothschild, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, katil İsrail ile ilgili önemli ifadeler kullanmıştı. Rothschild, 'Balfour Deklarasyonu'nu "Yahudi halkının tarihindeki en olağanüstü anlardan biri" olarak nitelendirirken "Buna ulaşmanın 3 bin yıl sürdüğünü" söylemişti. 87 yaşındaki Jacob Rothschild'in ölümü sonrası Baron unvanını oğlu Nathaniel Philip Rothschild üstleneceği bildirildi.