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Wuhan’da korkunç olay! Kanalizasyon patladı, yol havaya uçtu

Wuhan’da korkunç olay! Kanalizasyon patladı, yol havaya uçtu
21.05.2021 18:01
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Çin'in Wuhan kentinde işçilerin çalışması sırasında kanalizasyonun patlaması sonucu yol havaya uçtu. Yaşana panik anları güvenlik kamerasına yansırken, 4 kişi yaralandı. İşte o anlar...


Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde kanalizasyon çalışması sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Akan trafiğin ortasında yapılan çalışmalar sırasında kanalizasyondan önce alev çıktı, sonra ortalık savaş alanına döndü. Patlamanın şiddetiyle işçiler ve yayalar etrafa savrulurken, büyük panik yaşandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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