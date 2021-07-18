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Washington'da beyzbol maçı sırasında silah sesleri

Washington'da beyzbol maçı sırasında silah sesleri
18.07.2021 21:14
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Son dakika haberleri... ABD’nin Washington şehrinde, beyzbol maçı sırasında stadyumun dış bölgesinden silah sesleri yükseldi. Sahadaki oyuncular oyunu bırakıp soyunma odalarına koşarken, tribünlerdeki seyirciler ise kendilerini dışarıya atmaya çalıştı. Olay yerinde 1'i kadın, 3 kişinin yaralı olarak bulunduğunu açıklandı.


Son dakika haberleri... ABD'nin Washington şehrinde, beyzbol maçı sırasında stadyumun dış bölgesinden silah sesleri yükseldi. Sahadaki oyuncular oyunu bırakıp soyunma odalarına koşarken, tribünlerdeki seyirciler ise kendilerini dışarıya atmaya çalıştı. Olay yerinde 1'i kadın, 3 kişinin yaralı olarak bulunduğunu açıklandı.
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