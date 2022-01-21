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Ukrayna-Rusya krizinde yeni perde!

Ukrayna-Rusya krizinde yeni perde!
21.01.2022 11:31

OTOMATİK OYNAT

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Dünya Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi nefes tutarak izlerken her dakika yeni bir bilgi geliyor. Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgeye asker yığması savaşa ramak kaldığını gösterdi. Rus ordusunun bu hamlesinin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin uçaksavar, tanksavar ve füzelerini Ukrayna ordusuna destek amacıyla gönderme izni verdiği ileri sürüldü. Öte yandan dış basına konuşan bazı kaynaklar, Türkiye'nin arabulucuk planına hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın sıcak baktığını ifade etti. İşte detaylar…

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