Ukrayna-Rusya krizinde yeni perde! ABD Ukranya’ya silah gönderirken çözüm Türkiye planından geçiyor! Savaşa ramak kaldı
Dünya Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi nefes tutarak izlerken her dakika yeni bir bilgi geliyor. Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgeye asker yığması savaşa ramak kaldığını gösterdi. Rus ordusunun bu hamlesinin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin uçaksavar, tanksavar ve füzelerini Ukrayna ordusuna destek amacıyla gönderme izni verdiği ileri sürüldü. Öte yandan dış basına konuşan bazı kaynaklar, Türkiye'nin arabulucuk planına hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın sıcak baktığını ifade etti. İşte detaylar…
21.01.2022 10:52
- Son Güncelleme: 21.01.2022 10:52
Türkiye'nin kasım ayında gündeme getiridği AGİT Minsk Grubu'nun toplantısına da ev sahiliği yapmayı içeren plan ile ilgili açıklama yapan yetkililer, 'arabuluculuk fikrine' sıcak bakıldığını ifade etti.