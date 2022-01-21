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Haberler Dünya Ukrayna-Rusya krizinde yeni perde! ABD Ukranya’ya silah gönderirken çözüm Türkiye planından geçiyor! Savaşa ramak kaldı

Ukrayna-Rusya krizinde yeni perde! ABD Ukranya’ya silah gönderirken çözüm Türkiye planından geçiyor! Savaşa ramak kaldı

Dünya Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi nefes tutarak izlerken her dakika yeni bir bilgi geliyor. Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgeye asker yığması savaşa ramak kaldığını gösterdi. Rus ordusunun bu hamlesinin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin uçaksavar, tanksavar ve füzelerini Ukrayna ordusuna destek amacıyla gönderme izni verdiği ileri sürüldü. Öte yandan dış basına konuşan bazı kaynaklar, Türkiye'nin arabulucuk planına hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın sıcak baktığını ifade etti. İşte detaylar&hellip;

takvim.com.tr
21.01.2022 10:52 - Son Güncelleme: 21.01.2022 10:52
Ukrayna-Rusya krizinde yeni perde! ABD Ukranya’ya silah gönderirken çözüm Türkiye planından geçiyor! Savaşa ramak kaldı

Rusya ile Ukrayna arasında meydana gelen kriz ve savaş çanlarının çalıyor olması, tüm dünyada endişe yarattı. Herkes korkuyla bir sonraki adımın ne olacağını beklerken Türkiye'nin planına destek verildiğine dair açıklamalar gelmeye başladı.

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Ukrayna-Rusya krizinde yeni perde! ABD Ukranya’ya silah gönderirken çözüm Türkiye planından geçiyor! Savaşa ramak kaldı

Türk diplomatik kaynakların, Reuters'a yaptığı açıklamaya göre hem Rusya hem de Ukrayna, Türkiye'nin iki ülke arasındaki gerilimi azaltacağı fikrine oldukça sıcak bakıyor.

Ukrayna-Rusya krizinde yeni perde! ABD Ukranya’ya silah gönderirken çözüm Türkiye planından geçiyor! Savaşa ramak kaldı

Türkiye'nin kasım ayında gündeme getiridği AGİT Minsk Grubu'nun toplantısına da ev sahiliği yapmayı içeren plan ile ilgili açıklama yapan yetkililer, 'arabuluculuk fikrine' sıcak bakıldığını ifade etti.

Ukrayna-Rusya krizinde yeni perde! ABD Ukranya’ya silah gönderirken çözüm Türkiye planından geçiyor! Savaşa ramak kaldı

Şu an İstanbul toplantısı için tarih belirlenmiş değil; ancak Rusya, Ukrayna, AGİT Minsk grubu ve Donbas temsilcilerinin katılmasını bekledikleri bu toplantınının sıklıkla terkrarlanacağı da ifade edildi.

Ukrayna-Rusya krizinde yeni perde! ABD Ukranya’ya silah gönderirken çözüm Türkiye planından geçiyor! Savaşa ramak kaldı

Türkiye'nin Rus ve Ukrayna liderlerini bir araya getirmeye çabaladığı ifade edilirken, Başkan Erdoğan'ın da şubat ayında Ukrayna'ya gideceği söylendi.

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