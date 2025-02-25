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Ukrayna dünyadaki maden rezervlerinin yüzde 5’ine sahip
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Ukrayna dünyadaki maden rezervlerinin yüzde 5'ine sahip

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 23:03 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 23:06

Fransa merkezli haber ajansı AFP'ye konuşan Ukraynalı bir yetkili değerli madenler konusunda ABD ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada ABD tarafının anlaşmada zorlayıcı maddeleri kaldırdığını, anlaşmanın cuma günü imzalanabileceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini ifade etmişti. Dünyadaki maden rezervlerinin yüzde 5'ine sahip olan Ukrayna lityum, titanyum, uranyum, grafit, galyum, nikel ve berilyum gibi kritik madenler de dahil olmak üzere önemli cevherleri topraklarında bulunduruyor.

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