Son dakika haberine göre, Libya'nın doğusundaki darbeci Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın Libya'ya yönelik ortak ateşkes çağrısını kabul etti.
Türkiye ve Rusya çağrı yapmıştı! Libya'da Hafter ateşkesi kabul etti12.01.2020 01:28
- Türkiye ve Rusya çağrı yapmıştı! Libya'da Hafter ateşkesi kabul etti
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