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Türkiye ve Rusya çağrı yapmıştı! Libya'da Hafter ateşkesi kabul etti

Türkiye ve Rusya çağrı yapmıştı! Libya'da Hafter ateşkesi kabul etti

12.01.2020 01:28

Son dakika haberine göre, Libya'nın doğusundaki darbeci Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın Libya'ya yönelik ortak ateşkes çağrısını kabul etti.


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