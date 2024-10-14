Trump'a üçüncü suikast girişimi!

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 12:33 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 12:33

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump'a yönelik 3. suikast girişimi, Coachella Vadisi'ndeki mitingin dışında silahlı ve sahte pasaportlu bir adamın polisler tarafından durdurulmasıyla engellendi.







3. SUİKAST GİRİŞİMİ



Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump'a bir suikast girişiminde daha bulunulduğu duyuruldu. Trump'ın California eyaletine bağlı Riverside County'de yer alan Coachella Vadisi'nde gerçekleştirdiği miting sırasında polislerin bir şüpheliyi durdurduğu belirtildi.







AV TÜFEĞİ, TABANCA VE DOLU ŞARJÖR...



Riverside County Şerifi Chad Bianco yaptığı açıklamada, "Suikast girişimi, yerel polislerin mitingin dışında silahlı ve sahte pasaportlu bir adamı durdurmasıyla dün son anda engellendi. Muhtemelen bir suikast girişimini daha önledik" dedi.



Polis, şüphelinin miting alanından yaklaşık 1,6 kilometre uzakta giriş kartı ile yakalandığını, dolu bir av tüfeği, tabanca ve dolu şarjör taşıdığını açıkladı.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

ABD basınındaki haberlerde, gözaltına alınan Miller'in 5 bin dolar kefaletle, yasa dışı silah edinme suçlamasıyla yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

"ÖLÜM TEHDİTLERİNE KARŞI SİLAH TAŞIYORUM"

Uluslararası basında yer alan iddialara göre, Miller, Trump'ı destekliyor. Tutuklanmasının ardından konuşan Miller, ölüm tehditlerine karşı arabasında silah bulundurduğunu ancak daha önce hiç silah kullanmadığını ve bu konuda acemi olduğunu ifade etti. "Ben bir sanatçıyım, herhangi birine şiddet uygulayacak veya zarar verecek son kişiyim" diyen Miller suçlamaları saçmalık olarak değerlendirdi.





Trump destekçisi olduğunu vurgulayan Miller, üzerinde sahte kimlik bulunmadığını, belirterek Ermeni olması nedeniyle karışıklık yaşandığını iddia etti. 2021 tarihli mahkeme belgelerinde adı "Vem Vim Yenovkian" olarak geçen Miller'ın "Vem Miller Yenovkian" olarak da bilindiği bildirildi.

İngiliz Daily Mail'e konuşan Miller'ın bir arkadaşı ve iş ortağı yaptığı açıklamada, onun tam bir Trump destekçisi olduğunu ve polisin "onun bizden biri olduğunu anlamadığını" söyledi.

SUİKAST OLARAK SORUŞTURULMUYOR

Gizli Servis kaynakları New York Post'a, Miller'ın Trump'ı öldürmeye çalışacağından şüphelendiklerini ve FBI'ın olayı bir suikast girişimi olarak soruşturmadığını söyledi.

KAFALARI KARIŞTIRAN DESTEK

Trump'a gerçekleştirilmesi planlanan 3. suikast girişimi olarak kayıtlara geçen olayın ardından saldırgan olduğu iddia edilen Miller'ın Cumhuriyetçi olduğunu açıklaması kafaları karıştırdı. Nitekim suikastçı olduğu iddia edilen ismin kefaletle serbest bırakılması da akıllara birçok soru işaretini getirdi.

ASKERİ UÇAK VE ARAÇ TALEP ETMİŞTİ



Başkanlık yarışında suikast girişimine maruz kalan Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın, "İran tehdidi"ni gerekçe göstererek seçim sürecinde kullanmak üzere askeri uçak ve araç talep ettiği ileri sürülmüştü.







Amerikan Washington Post (WP) gazetesinde yer alan ve Trump'ın seçim kampanya ekibi ile ABD Gizli Servisi arasındaki yazışmalara dayanan iddia, Trump'ın "İran'ın kendisine suikast düzenleme olasılığı" konusundaki endişesini ortaya koydu.

WP'nin haberinde, Trump'ın seçim kampanya ekibinin menajeri olan Susie Wiles'ın, Gizli Servis Direktörü Ronald Rowe'a gönderdiği e-postalarda, "Trump'ın seçim gezilerinde kullanılmak üzere askeri uçak ve araç" talep ettiği bildirilmişti.







KULAĞINDAN YARA ALARAK KURTULMUŞTU



Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında da suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi öldürülmüştü.