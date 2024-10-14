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Trump'a üçüncü suikast girişimi!
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Trump'a üçüncü suikast girişimi!

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 12:33 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 12:33

ABD'de Riverside County Şerifi Chad Biancoeski, başkan adayı Donald Trump'a yönelik 3'üncü bir suikast girişiminin engellendiğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump'a yönelik 3. suikast girişimi, Coachella Vadisi'ndeki mitingin dışında silahlı ve sahte pasaportlu bir adamın polisler tarafından durdurulmasıyla engellendi.


ABD Başkan adayı Donald Trump'a 3'ücü suikast girişimi (REUTERS)

3. SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump'a bir suikast girişiminde daha bulunulduğu duyuruldu. Trump'ın California eyaletine bağlı Riverside County'de yer alan Coachella Vadisi'nde gerçekleştirdiği miting sırasında polislerin bir şüpheliyi durdurduğu belirtildi.


ABD Başkan adayı Donald Trump'a 3'ücü suikast girişimi (REUTERS)

AV TÜFEĞİ, TABANCA VE DOLU ŞARJÖR...

Riverside County Şerifi Chad Bianco yaptığı açıklamada, "Suikast girişimi, yerel polislerin mitingin dışında silahlı ve sahte pasaportlu bir adamı durdurmasıyla dün son anda engellendi. Muhtemelen bir suikast girişimini daha önledik" dedi.

Polis, şüphelinin miting alanından yaklaşık 1,6 kilometre uzakta giriş kartı ile yakalandığını, dolu bir av tüfeği, tabanca ve dolu şarjör taşıdığını açıkladı.

Vem Miller (Sosyal medya)

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI
ABD basınındaki haberlerde, gözaltına alınan Miller'in 5 bin dolar kefaletle, yasa dışı silah edinme suçlamasıyla yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

Trump suikastçısı Vem Miller (solda/sosyal medya)

"ÖLÜM TEHDİTLERİNE KARŞI SİLAH TAŞIYORUM"
Uluslararası basında yer alan iddialara göre, Miller, Trump'ı destekliyor. Tutuklanmasının ardından konuşan Miller, ölüm tehditlerine karşı arabasında silah bulundurduğunu ancak daha önce hiç silah kullanmadığını ve bu konuda acemi olduğunu ifade etti. "Ben bir sanatçıyım, herhangi birine şiddet uygulayacak veya zarar verecek son kişiyim" diyen Miller suçlamaları saçmalık olarak değerlendirdi.

Vem Miller (Sosyal medya)

Trump destekçisi olduğunu vurgulayan Miller, üzerinde sahte kimlik bulunmadığını, belirterek Ermeni olması nedeniyle karışıklık yaşandığını iddia etti. 2021 tarihli mahkeme belgelerinde adı "Vem Vim Yenovkian" olarak geçen Miller'ın "Vem Miller Yenovkian" olarak da bilindiği bildirildi.

Vem Miller (Sosyal medya)

İngiliz Daily Mail'e konuşan Miller'ın bir arkadaşı ve iş ortağı yaptığı açıklamada, onun tam bir Trump destekçisi olduğunu ve polisin "onun bizden biri olduğunu anlamadığını" söyledi.

SUİKAST OLARAK SORUŞTURULMUYOR
Gizli Servis kaynakları New York Post'a, Miller'ın Trump'ı öldürmeye çalışacağından şüphelendiklerini ve FBI'ın olayı bir suikast girişimi olarak soruşturmadığını söyledi.

Donald Trump (REUTERS)

KAFALARI KARIŞTIRAN DESTEK
Trump'a gerçekleştirilmesi planlanan 3. suikast girişimi olarak kayıtlara geçen olayın ardından saldırgan olduğu iddia edilen Miller'ın Cumhuriyetçi olduğunu açıklaması kafaları karıştırdı. Nitekim suikastçı olduğu iddia edilen ismin kefaletle serbest bırakılması da akıllara birçok soru işaretini getirdi.

Trumpın seçim ekibi ve ABD Gizli Servisinin yazışmaları ortaya çıktı! Yeni suikast tehdidi: Askeri uçak ve araç talep etti

ASKERİ UÇAK VE ARAÇ TALEP ETMİŞTİ

Başkanlık yarışında suikast girişimine maruz kalan Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın, "İran tehdidi"ni gerekçe göstererek seçim sürecinde kullanmak üzere askeri uçak ve araç talep ettiği ileri sürülmüştü.


ABD Başkan adayı Donald Trump'a 3'ücü suikast girişimi (REUTERS)

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinde yer alan ve Trump'ın seçim kampanya ekibi ile ABD Gizli Servisi arasındaki yazışmalara dayanan iddia, Trump'ın "İran'ın kendisine suikast düzenleme olasılığı" konusundaki endişesini ortaya koydu.

WP'nin haberinde, Trump'ın seçim kampanya ekibinin menajeri olan Susie Wiles'ın, Gizli Servis Direktörü Ronald Rowe'a gönderdiği e-postalarda, "Trump'ın seçim gezilerinde kullanılmak üzere askeri uçak ve araç" talep ettiği bildirilmişti.


ABD Başkan adayı Donald Trump'a 3'ücü suikast girişimi (AA)

KULAĞINDAN YARA ALARAK KURTULMUŞTU

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında da suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi öldürülmüştü.

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