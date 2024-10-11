Trump’ın seçim ekibi ve ABD Gizli Servisi’nin yazışmaları ortaya çıktı! Yeni suikast tehdidi: Askeri uçak ve araç talep etti

Trump'a yeni suikast tehdidi (AFP)



Trump'ın ekibi, "İran'ın kendisine yönelik halen bir suikast girişiminde bulunabileceği" yönünde hükümetten brifing aldıklarını ve bunun üzerine bu tehdit karşısında Gizli Servis'ten askeri uçak ve araç talebinde bulunduklarını kaydetti.

Habere göre Cumhuriyetçi adayın kampanya ekibi, aynı kapsamda Trump'ın mitinglerinin yapıldığı yerlerde ilave uçuş yasakları ile Trump ve ekibi için balistik nitelikte özel cam koruyucular da talep etmiş.