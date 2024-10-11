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Trump'ın seçim ekibi ve ABD Gizli Servisi'nin yazışmaları ortaya çıktı! Yeni suikast tehdidi: Askeri uçak ve araç talep etti

Daha önce de suikast girişimine maruz kalan ABD Başkan adayı Donald Trump yeni bir tehditle karşı karşıya. Amerikan Washington Post (WP) gazetesinde yer alan ve Trump'ın seçim kampanya ekibi ile ABD Gizli Servisi arasındaki yazışmalara dayanan iddiaya göre Trump'ın "İran tehdidi"ni gerekçe göstererek seçim sürecinde kullanmak üzere askeri uçak ve araç talep ettiği ileri sürüldü.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 21:15 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 21:15
Trump’ın seçim ekibi ve ABD Gizli Servisi’nin yazışmaları ortaya çıktı! Yeni suikast tehdidi: Askeri uçak ve araç talep etti

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Başkanlık yarışında suikast girişimine maruz kalan Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın, "İran tehdidi"ni gerekçe göstererek seçim sürecinde kullanmak üzere askeri uçak ve araç talep ettiği ileri sürüldü.

Trump'a yeni suikast tehdidi (AFP)Trump'a yeni suikast tehdidi (AFP)

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinde yer alan ve Trump'ın seçim kampanya ekibi ile ABD Gizli Servisi arasındaki yazışmalara dayanan iddia, Trump'ın "İran'ın kendisine suikast düzenleme olasılığı" konusundaki endişesini ortaya koydu.

Trump'a yeni suikast tehdidi (AFP)Trump'a yeni suikast tehdidi (AFP)

WP'nin haberinde, Trump'ın seçim kampanya ekibinin menajeri olan Susie Wiles'ın, Gizli Servis Direktörü Ronald Rowe'a gönderdiği e-postalarda, "Trump'ın seçim gezilerinde kullanılmak üzere askeri uçak ve araç" talep ettiği bildirildi.

Trump'a yeni suikast tehdidi (AFP)Trump'a yeni suikast tehdidi (AFP)

Trump'ın ekibi, "İran'ın kendisine yönelik halen bir suikast girişiminde bulunabileceği" yönünde hükümetten brifing aldıklarını ve bunun üzerine bu tehdit karşısında Gizli Servis'ten askeri uçak ve araç talebinde bulunduklarını kaydetti.

Habere göre Cumhuriyetçi adayın kampanya ekibi, aynı kapsamda Trump'ın mitinglerinin yapıldığı yerlerde ilave uçuş yasakları ile Trump ve ekibi için balistik nitelikte özel cam koruyucular da talep etmiş.

Trump'a yeni suikast tehdidi (AFP)Trump'a yeni suikast tehdidi (AFP)

Haberde yer alan bilgilere göre ABD tarihinde, seçim kampanya döneminde askeri uçak kullanan herhangi bir adayın olmadığı belirtildi.

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında da suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi öldürülmüştü.

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