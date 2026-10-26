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İsrail seçimlerinde hükümet krizi kapıda: Soykırımcı Netanyahu anketlerde barajı aşamadı

İsrail seçimlerinde hükümet krizi kapıda: Soykırımcı Netanyahu anketlerde barajı aşamadı

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İsrail seçimlerinde hükümet krizi kapıda görünüyor. Sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenlerin eğilimlerini yansıtan son anketlerin ortalaması açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre soykırımcı Binyamin Netanyahu önderliğindeki blok mecliste tek başına iktidar olmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğu sağlayamıyor. Oylama öncesinde soykırımcı Netanyahu'nun nükleer patlama temalı paylaşımı muhalefetin tepkisini çekerken ortaya çıkan oy tablosu İsrail parlamentosunda ciddi bir kilitlenme yaşanacağına işaret ediyor.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya

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