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Suudi Arabistan'a füze ve İHA'larla saldıran husiler o anlara dair görüntüler yayınladı!

Suudi Arabistan'a füze ve İHA'larla saldıran husiler o anlara dair görüntüler yayınladı!

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Yemen'deki İran destekli Husiler, son 48 saat içinde Suudi Arabistan'a balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla dört kapsamlı saldırı düzenlediklerini öne sürdü. Sözcü Yahya Seri, Riyad'daki Savunma Bakanlığı binasının yanı sıra Dammam ve Abha havalimanları ile Yanbu'daki Aramco tesislerinin hedef alındığını iddia etti. Husiler ayrıca Ma'rib'deki askeri hedeflere yönelik saldırılara ait görüntüler yayımladı.

Husilerden Suudi Arabistanda Savunma Bakanlığını hedef aldık iddiası
Husiler'den "Suudi Arabistan'da Savunma Bakanlığını hedef aldık" iddiası
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Dünya

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