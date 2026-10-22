Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un hakkında koma iddiası: Devlet medyası fotoğraflarla yalanladı

Netanyahu’dan Macron’a Paris tehdidi! İsrail ve Mossad iddiası gündemde

Trump'tan İran mesajı: ABD seçimlerden sonra saldırı mı düzenleyecek?

Trump'tan İran mesajı: ABD seçimlerden sonra saldırı mı düzenleyecek?