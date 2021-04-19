Tren istasyonunda zamanla yarış! İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu ezilmekten son anda kurtardı

Son dakika haberi... Hindistan’daki bir tren istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Annesiyle birlikte tren istasyonunda yürüyen çocuk aniden dengesini kaybederek raylara düştü. İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı çocuğu ezilmekten kurtardı. Yaşanan olay saniye saniye kameraya yansıdı.
Hindistan'da annesiyle birlikte yürüdüğü sırada tren raylarına düşen çocuğu ölümden istasyon çalışanı kurtardı.
Olay, Hindistan'ın Mumbai kentindeki Vangani Tren İstasyonu'nda meydana geldi.
Annesiyle birlikte tren istasyonunda yürüyen çocuk aniden dengesini kaybederek raylara düştü.
Olayın etkisiyle şok geçiren anne çocuğunun düşüşünü izledi. Çocuğa doğru hızla yaklaşan treni farkeden istasyon çalışanı Mayur Shelkhe, çocuğu ezilmekten kurtardı.
O anlar an be an istasyona ait güvenlik kamerasına yansıdı.