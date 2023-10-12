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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023, 13:18 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023, 13:53

Takvim.com.tr herkesin peşinden koştuğu isme ulaştı! Hamas'ın liderlerinden Sami Ebu Zuhri açıkladı: Hamas düğmeye neden bastı? Operasyon kararı nasıl alındı?

İsrail 6 gündür kadın, çocuk demeden Gazze’de katliam yapıyor, fosfor bombaları kullanarak insanlık suçu işliyor, soykırımdan geri durmuyor. Tüm dünya karanlığa gömülen Gazze’deki Filistinlilerin yaşadığı zulmü izliyor. Savaşın en önemli tarafı ise Filistin cephesindeki Hamas. Cevabı aranılan pek çok soru var. Hamas, İsrail’in saldırılarına ne kadar dayanabilir, İsrail’e karşı operasyon nasıl başladı? Hamas cephesinde neler oluyor? Takvim.com.tr, Hamas’ın en kilit ismine ulaştı ve dünyanın konuşacağı bir röportaja imza attı. Hamas, 7 Ekim’de Aksa Tufanı operasyonunu neden başlattı? Hamas eski sözcüsü ve liderlerinden Sami Ebu Zuhri, herkesin merak ettiği sorulara cevap verdi. İşte Takvim.com.tr dış haberler editörü Beyza Türkyılmaz’ın çok konuşulacak röportajı…

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