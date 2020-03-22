Son depremler: Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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